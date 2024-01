Riecco Aouar: ok Dybala e Mancini

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo la trasferta in Arabia la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la ventiduesima giornata di campionato che vedrà i giallorossi affrontare all'Arechi la Salernitana. Archiviata la vittoria in amichevole con l'Al Shabab, Pellegrini e compagni hanno svolto una seduta nel primo pomeriggio a Trigoria. De Rossi ha ritrovato anche Mancini e Dybala. A entrambi era stata risparmiata il viaggio verso Riad per precauzione, così da permettere loro di recuperare dai rispettivi problemi fisici: il difensore continua a gestire la pubalgia che lo attanaglia da tempo, mentre il campione del mondo argentino si è ripreso da una noia muscolare accusata con il Verona, che ne aveva costretto la sostituzione anticipata nell'intervallo. A Salerno De Rossi non potrà contare su Paredes, alla seconda squalifica stagionale, ma al suo posto potrebbe esserci Aouar. Dopo l’eliminazione dell'Algeria dai gironi della Coppa d'Africa - dove ha giocato solamente 55 minuti in 3 partite - Il centrocampista ieri è tornato nella Capitale per incontrare il suo nuovo allenatore, e da oggi sarà a disposizione dell'ex capitano giallorosso. Ci sarà invece ancora da aspettare per rivedere Ndicka e Azmoun, qualificati agli ottavi di finale con le rispettive nazionali: ll'ivoriano scenderà in campo il 29 gennaio con il Senegal, mentre l'attaccante si giocherà il passaggio quarti il 31 contro la Siria.