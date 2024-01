Ricetta Gasp: attacco rotante. E Scamacca fiuta la chance

Gli estremi opposti di Roma e Atalanta stasera si concentreranno dalle parti dell’area giallorossa: certa l’emergenza per la linea difensiva di Mou, avvolto da incertezza lo schieramento offensivo con cui Gasperini sceglierà di attaccarla. A parte forse Koopmeiners, che mercoledì in Coppa Italia ha giocato solo nel finale. [...] Dei 44 gol stagionali (tutte tre le manifestazioni), l’Atalanta ne ha segnati 33 con i suoi attaccanti/trequartisti: il 75%. Fatturato offensivo diviso in parti più o meno uguali fra tutti i suoi terminali che oggi, a livello fisico e psicologico, sembrano tutti in un buon momento. La conferma dalle ultime partite, compresa quella di Coppa Italia, utilizzata al meglio soprattutto da De Ketelaere e Miranchuk per mettere “in difficoltà” Gasp. Forse chi è ancora un po’ alla ricerca della condizione ottimale rispetto agli altri è proprio quello che può “sentire” di più questa gara: Scamacca. Per lui, alla faccia di tanta concorrenza, è il momento di prendersi uno spazio definitivo e può farlo proprio contro la Roma. [...]

(Gasport)