Retroscena Mourinho e Pellegrini: cosa hanno detto nel tunnel a Aureliano dopo l'Atalanta

Dopo l'espulsione di domenica sera, José Mourinho ha percorso le scalette che conducono negli spogliatoi lamentandosi in portoghese («Ma davvero ha espulso me?») prima di salire su un’auto che lo ha portato lontano dallo stadio Olimpico. Non avrebbe dunque potuto parlare dopo una partita in cui, a suo parere, erano diverse le decisioni di Aureliano che gli risultavano stonate. Da lì la decisione di Tiago Pinto di estendere il silenzio stampa a tutti i tesserati giallorossi.

Non solo Mourinho, però, non ha gradito anche il capitano Lorenzo Pellegrini non ha gradito l'arbitraggio. Al termine della partita, infatti, ha accompagnato l'arbitro lungo il tunnel degli spogliatoi esprimendo tutte le sue rimostranze. Lo ha fatto con educazione, ma al tempo stesso con fermezza.

(corsport.it)

