Renato Sanches piace al Besiktas: la Roma spera

Uscita di emergenza. La Roma aspetta un altro rinforzo che possa dare serenità al reparto più martoriato, cioè la difesa, ma prima deve liberare un armadio nello spogliatoio. [...] Nelle ultime ore a muoversi con più convinzione è stato Jorge Mendes, procuratore di Mourinho, che rappresenta anche Renato Sanches: in Turchia scrivono che stia trattando un possibile passaggio al Besiktas, previo consenso del Psg proprietario del cartellino. A Trigoria, dove confermano un interessamento, sperano che le negoziazione precluda all'accordo. In quel caso si libererebbero di uno stipendio pesante e potrebbero ingaggiare un sostituto.

Che non sarebbe un centrocampista ma un difensore, probabilmente il turco Soyuncu dell'Atletico Madrid che nell'ultima settimana di gennaio dovrebbe essere disponibile in prestito. [...] Detto che Vina, sempre monitorato dal Flamengo, può garantire un po' di liquidità ma non incidere sui numeri dell'organico, come Solbakken che due giorni fa si è trasferito in prestito ai giapponesi dell'Urawa, i nomi da piazzare giocano quasi tutti sulle fasce: tra Spinazzola, Karsdorp e Celik, basterebbe cederne uno per rilanciare ogni progetto migliorativo della squadra, sempre in un'ottica di sostenibilità finanziaria. [...]

