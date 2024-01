Renato Sanches indeciso: aspetta altre offerte

[...] Renato Sanches sta temporeggiando e non ha ancora dato il suo ok alle proposte che fin qui sono arrivate sul tavolo del suo agente, Jorge Mendes. [...] Besiktas, PAOK e Olympiakos hanno manifestato interesse per prendere in prestito il centrocampista fino a giugno, ma fin qui Sanches non ha dato una chiara risposta o una preferenza sulla scelta. Anzi, la sensazione è che stia aspettando qualche altra offerta, magari più allettante che possa spingerlo a dire sì con maggiore facilità.

Quindi dalla Francia o dal Portogallo, campionati dove tornerebbe molto volentieri. [...] Aspetta Tiago Pinto, e spera che possa chiudersi una uscita (tra Renato ma anche Spinazzola, Karsdorp o Celik) per poter arrivare a un altro difensore centrale. Obiettivo Soyuncu dell'Atletico Madrid: su di lui ci sono diversi club della Premier, la Roma spera di poterlo trattare in prestito nell'ultima settimana di mercato.

(corsport)