Renato Sanches blocca il mercato: il Besiktas non lo convince

IL TEMPO (L. PES) - Renato Sanches dice no. O meglio, prende tempo. Le avances del Besiktas (da aggiungere all'interessamento dell'Olympiacos e PAOK) non convincono il centrocampista portoghese che resta in uscita dalla Roma. Dopo l'episodio di Bologna, che ha portato anche l'ex Bayern a togliere ogni riferimento ai giallorossi sui propri canali social, Sanches non è stato più impiegato e ora è indisponibile a causa della distorsione alla caviglia sinistra.

Il Psg non intende riaccoglierlo in rosa a gennaio, per questo Pinto è alla ricerca di club che possano prenderlo alle stesse condizioni dei giallorossi senza che passi per Parigi. I turchi hanno chiesto informazioni ma ancor prima di formulare una proposta concreta è arrivata la gelata di Sanches poco convinto dalla destinazione. Persiste l'incertezza ma non è escluso che nei prossimi giorni le cose potrebbero cambiare con il portoghese che resta in attesa che arrivino delle offerte. La speranza di Pinto è che si possa liberare spazio in rosa con un suo addio oltre al risparmio sull'ingaggio che comunque ha il suo peso nel totale degli stipendi dei giallorossi.

Tutto fermo sul fronte Spinazzola: ad oggi nessuna squadra ha manifestato reale interesse per il classe 1993 in scadenza di contratto. Resta aperto uno spiraglio per Soyuncu: il difensore dell'Atletico Madrid piace molto a Trigoria, ma l'unica condizione per portarlo alla Roma è quella del prestito. Se a fine mercato dovesse liberarsi spazio in rosa e i Colchoneros aprissero al trasferimento a titolo temporaneo allora Pinto proverebbe l'affondo per quello che sarebbe il suo ultimo colpo in giallorosso. Da registrare la richiesta di informazioni per Alexsandro Ribeiro, difensore centrale brasiliano del Lille.