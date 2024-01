Ancora pochi giorni e Tiago Pinto lascerà ufficialmente la carica di general manager. Per questo la Roma, sistemata la panchina con Daniele De Rossi, continua a pensare al futuro e deve scegliere il nuovo direttore sportivo. Prendono quota le piste straniere che portano a Mitchell (ex Monaco), Vivell (ex Chelsea) e Ribalta (ex Marsiglia).

(tuttosport)