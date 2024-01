Primavera, giallorossi contro il Lecce

IL TEMPO (M. VITELLI) - Dopo il derby (finito 1-0 per i biancocelesti), Lazio e Roma Primavera tornano in campo per provare a scalare la classifica che le vede rispettivamente al secondo e al quarto posto.

Inizia la Roma, che alle 12.30 ospita al Tre Fontane il Lecce. Mister Guidi è convinto che la squadra possa fare bene: «Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno lavorato in questi giorni - dice nella consueta intervista pre-partita - il Lecce è campione d'Italia in carica e questo deve darci grandi motivazioni. L'abbiamo battuto in Supercoppa, sappiamo che è difficile da affrontare e che sarà una gara complicata». In chiusura, una panoramica sul campionato. «Il torneo è estremamente livellato e molto omogeneo - l'analisi di Guidi - non esistono partite facili perché le rose delle squadre sono tutte più o meno della stessa qualità». [...]