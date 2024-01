Primavera, giallorossi battuti dal Torino

IL TEMPO (E. INNOCENZI) - La Roma Primavera cade sotto i colpi del Torino che espugna il Tre Fontane per 3-1. Il match di ieri, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Primavera, è stato fatale per i giallorossi che venivano da due vittorie consecutive e sono stati agganciati al secondo posto con 33 punti proprio dai granata. Una partita senza storia che ha visto gli ospiti andare avanti due a zero nel primo tempo grazie alle splendide reti di Njie e Perciun. Al quarto d'ora della ripresa, Pisilli regala una speranza ai suoi accorciando le distanze, ma il granata Dell'Aquila la richiude dopo soli dieci minuti.

Oltre alla partita, la Roma perde anche Keramitsis: il difensore greco è stato espulso per doppio giallo e salterà la trasferta contro il Milan in programma sabato. Si prospetta un incontro delicato per i ragazzi di Federico Guidi che affronteranno i rossoneri a -2 con la seconda difesa del campionato, ma che è reduce dalla sconfitta con l'Atalanta. Nota lieta della giornata è stata la presenza di Daniele De Rossi sugli spalti che ha guardato la partita insieme al papà Alberto, storico ex allenatore della Primavera. Ciò a riprova dell'amore e della professionalità del nuovo tecnico della prima squadra, con un occhio ai giovani.