Pressing Soyuncu, Llorente-PSG?

Dopo l'arrivo di Huijsen, la Roma cerca di smuovere il mercato in uscita per poter regalare a Mourinho qualche rinforzo in più. Al momento Renato Sanches non è convinto di accettare una delle proposte arrivate da Besiktas, Paok e Olympiakos e aspetta una chiamata dal campionato francese o portoghese. Detto che ieri circolava in Francia l'ipotesi Alexsandro Ribeiro del Lille (ma che costa troppo ed è cercato anche da altri club), il primo nome è quello di Soyuncu, che all'Atletico Madrid non sta giocando e accetterebbe un prestito a fine mercato per giocare regolarmente. Attenzione però ai club di Premier League, Fulham in primis, che vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo. Se da una parte il PSG non vuole riprendersi Sanches, dall'altra starebbe cercando di capire se ci sarebbe la possibilità di prendere Llorente fino al termine della stagione. Doppia interlocuzione con Roma e Leeds. Per quanto riguarda il centrocampo, i giallorossi starebbero sondando Hamed Traoré del Bournemouth, ma è seguito anche da Napoli e Milan.

(corsport)