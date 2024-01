Pressing per Huijsen. Ma la Juve resiste

IL TEMPO (L. PES) - La porta resta aperta. Il tentativo della Roma in extremis per portare nella Capitale il giovane difensore della Juventus Huijsen, promesso sposo al Frosinone. L'accordo tra i bianconeri e il club ciociaro per il prestito è stato raggiunto da settimane (l'olandese potrebbe andare a titolo temporaneo nonostante i 3 slot già occupati dal Frosinone con calciatori bianconeri poiché Under 21), ma Pinto ha fiutato l'attesa nella concretizzazione per provare il sorpasso.

La Juventus non ha intenzione di cambiare i propri piani: Huijsen va al Frosinone, anche per vedere garantita una valorizzazione adeguata del ragazzo, ma l'entourage e il calciatore stesso spingono per andare nella Capitale. I giallorossi opterebbero per un prestito secco, ma tutto dipende dalla decisione finale di Juve e agente, che ieri hanno avuto un colloquio. La Roma resta in attesa, con la speranza di riuscire a convincere anche i bianconeri ad aprire al trasferimento nella Capitale, nonostante i patti tra Giuntoli e Angelozzi.

Il profilo di Huijsen, come ammesso tra le righe da Tiago Pinto, rispecchia tutti i parametri che a Trigoria devono rispettare, ma ovviamente non è il solo della lista. Con Soyuncu (che vorrebbe la Premier e che l'Atletico non lascia partire se non a titolo definitivo) e Chalobah che piacciono ma che al momento non potrebbero rientrare nemmeno nella lista Serie A che andrebbe alleggerita. Il nome su cui la dirigenza spinge per l'uscita, oltre a Vina per il quale non si abbassano le pretese, è Spinazzola, ma ad oggi nessuna offerta concreta.