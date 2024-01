Prendere Huijsen e cedere Spinazzola. L’ultima fatica di Tiago Pinto prima del divorzio

La notizia era nell’aria da diverse settimane. E ieri ha avuto la sua ufficialità attraverso un comunicato del club. «Tiago Pinto non sarà più il general manager della Roma a partire dal prossimo 3 febbraio». Cade il primo tassello della Roma dei Friedkin dopo tre anni dal suo arrivo. Alla fine del mercato di gennaio Pinto sarà libero di trovarsi un’altra sistemazione. Ma prima c’è da portare a termine la sessione di riparazione, provando a regalare a José Mourinho un difensore centrale. L’ultimo regalo di Pinto alla Roma prima di congedarsi. Con tutte le difficoltà del caso. Un rinforzo non al livello dei suoi migliori acquisti (Dybala e Lukaku), ma un profilo utile e sostenibile. Il nome più caldo è quello di Dean Huijsen, difensore olandese classe 2005 di proprietà della Juventus. [...] Pinto dirà addio. Con la Roma che già sta lavorando alla sua successione. «Il processo di individuazione del nuovo direttore sportivo è in corso e saremo lieti di poterlo annunciare nelle prossime settimane», ha annunciato la proprietà nel comunicato. Un lavoro di head hunting in corso già da tempo. Il nome più gettonato è quello di Francois Modesto, attuale ds del Monza pronto a rescindere il proprio contratto per firmare con la Roma già a febbraio, Serve solo una chiamata del presidente Friedkin. Che però sta valutando anche altri profili. Piace molto Christopher Vivell, già all’opera con Salisburgo, Lipsia e Chelsea. Il suo nome è sul taccuino di Charles Gould, il cacciatore di teste di fiducia dei Friedkin. Guardando in Italia, c’è poi Frederic Massara, ex ds formalmente legato al Milan fino a giugno e con un passato alla Roma.

(La Repubblica)