Più croce che delizia. Dybala, l'ultimo stop scatena mugugni

Al termine del derby perso, José Mourinho nel descrivere le condizioni di Dybala ha detto che «Paulo ha avuto il solito problema», cioè un affaticamento al flessore della coscia sinistra. Ieri l'argentino è stato visitato dallo staff medico della Roma ma una risposta più certa riguardo ai tempi di recupero e all'entità del problema ci sarà solo nelle prossime ore, quando si sottoporrà ad esami strumentali più approfonditi. Non ci sarebbe grande preoccupazione, ma prima degli esami è impossibile fare previsioni, soprattutto per un calciatore come Dybala, che ha uno storico di infortuni ripetuti nel tempo. Se anche non ci fossero lesioni, la «Joya» difficilmente sarà in campo domenica sera al Meazza: quella col Milan, quindi, sarà la gara numero 102 in cui rimarrà a guardare da quando, giovanissimo, ha messo piede in Italia. In totale sono 26 gli infortuni subiti dalla stagione 2012-13 (...) In un anno e mezzo, Mourinho non lo ha avuto a disposizione nel 30 per cento dei match. Un problema non da poco, visto che dopo il derby (ma anche in passato) il tecnico portoghese ha dichiarato che «senza Paulo per noi cambia la partita, senza di lui c'è meno qualità e connessione di gioco». Un'ammissione di dipendenza certificata dai numeri - 24

gol e 13 assist nelle 56 partite in cui è sceso in campo in tutte le competizioni - che però rischia di diventare un boomerang per lo Special One. (...)

