Pioli: «Serve una grande prestazione, Mou è furbo»

IL TEMPO (P. DANI) - «Adesso ci buttiamo sul campionato e poi penseremo all'Europa League. L'obiettivo è difendere meglio perchè subiamo troppi gol: siamo miglior attacco e solo sesta miglior difesa. Se tutti lavoriamo meglio può darsi che raggiungiamo obiettivi migliori». Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma, in programma domani alle 20.45 a San Siro. «Sento sempre i nostri dirigenti, la loro presenza è uno stimolo. Non ho sentito Cardinale, ma sento sempre Furlani, Moncada e Zlatan. In questo momento nessuno può essere soddisfatto di questa stagione». Il tecnico rossonero ha anche parlato dei giallorossi: «Loro sono organizzati, molto bravi sulle palle inattive, dobbiamo mettere in campo una grande prestazione per vincere». Sul mercato: «Se serve un altro difensore? Non è stata abbandonata questa pista. La società sta lavorando per colmare questa necessità. Sicuramente serve ancora un difensore». Sulle critiche: «Non sono infastidito né preoccupato dalle critiche. Dal primo giorno mi sono concentrato sul lavoro e sul mettere in condizione i giocatori di esprimersi nel miglior modo possibile. Sono sempre i risultati l'unico modo per spegnerle. Vincere contro la Roma sarebbe utile». Il tecnico poi commenta così le parole di Mourinho: «Mou è un top, è intelligente, furbo e scaltro e prima di certe partite esalta sempre gli avversari».