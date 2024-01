Pioli contro Mou, chi cade male può ritrovarsi già al capolinea

[...] José Mourinho non è mai riuscito a battere Stefano Pioli da quando è in Italia. In settembre aveva anche mandato a quel paese l'allenatore del Milan perché si era permesso di mettere il dito indice davanti alla bocca - come per dire stai zitto - mentre il vecchio Special One si lamentava col quarto uomo, nel match di andata all'Olimpico. [...] Mou, a Roma, continua a riempire lo stadio, e sottolinea che i tifosi sono la terza gamba - assieme a proprietà e parte tecnica - fondamentale per tenere in piedi il club.

Il portoghese è un polo di attrazione: Dybala e Lukaku, probabilmente, non ci sarebbero senza di lui. Però esiste un'usura. La grande illusione viene percossa dai fatti. Il gioco della Roma è abbastanza inguardabile. [...] Milano non è Roma, ha una dimensione più europea, però il meccanismo per certi versi è simile. Pioli e Mourinho, in proporzioni e misure diverse, danno l'impressione di non imparare dagli errori nelle sconfitte rimediate con Inter e Lazio. Tutto si ripete. [...] Vero è che per Pioli e Mourinho la sfida di domani somiglia al gioco della torre. Chi cade male, potrebbe perdere subito la panchina. [...]

(gasport - A. De Calò)