Pinto va a caccia del difensore low-cost. Senza cessioni, il budget è di 1,5 milioni

La presidenza non ammette deroghe: si lavora con quello che si ha. Il discorso vale per Mourinho che deve far rendere al massimo la rosa messa a disposizione in estate, ma anche per Pinto che sarà chiamato a essere finanziariamente "creativo" nella sua ultima, salvo rinnovo, sessione di mercato. Non sono ammessi acquisti a titolo definitivo, né prestiti troppo costosi perché il budget massimo da utilizzare è di 1,5 milioni (ingaggi al netto, costo del prestito ed eventuali commissioni comprese), né giocatori in là con l'età (come Bonucci). [...]

Pinto in queste ore sta lavorando per dare a Mourinho quello che gli serve, provando a tenere i costi bassi con un budget massimo di 1,5 milioni. [...] Kehrer è stato promesso al Monaco, i francesi hanno battuto la concorrenza di Roma e Milan e si sono accordati con il West Ham. Molto complicato che arrivi anche Theate, perché nel Rennes, dopo un periodo di ambientamento, sta trovando continuità d'impiego. [...] Piace Kiwior, ma l'Arsenal non vuole darlo in prestito in Italia. Resta Chalobah del Chelsea che quest'anno non ha giocato nemmeno un minuto. [...] Escluso anche Nino (Fluminense) che ha una clausola rescissoria di 7 milioni. Resta Lenglet, ma Emery tecnico dell'Aston Villa ha detto: "Ne ho bisogno e così anche la squadra". [...]

(Il Messaggero)