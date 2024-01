Pinto a Milano per “regalare” a De Rossi Baldanzi e Angeliño

Un terzino sinistro e un esterno alto. Nei suoi ultimi giorni da romanista, Tiago Pinto sta cercando di fare qualche regalo alla società giallorossa e al tecnico Daniele De Rossi, a cui vuole mettere a disposizione due calciatori per allungare la rosa e per passare al modulo su cui il neo allenatore ha iniziato a lavorare: cioè il 4-3-3 con tutte le sue possibili varianti. […] Pinto si è deciso a sferrare l’attacco e, una volta incassata la disponibilità del calciatore, sta cercando di far quadrare i conti con l’Empoli, che lo valuta 15 milioni. La Roma lavora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto, e può contare su alcuni giovani(Pagano su tutti) da poter utilizzare come parziale contropartita. Un altro obiettivo della missione milanese è liberare posti per inserire i nuovi acquisti. In uscita c’è Marash Kumbulla: il difensore non è ancora rientrato dopo l’infortunio che lo tiene fuori dalla scorsa stagione. Difficilmente troverà spazio e per questo accetterà l’idea di un prestito, anche perché ha bisogno di giocare con continuità se vuole andare all’Europeo con l’Albania. […] La sua partenza libererebbe il posto allo spagnolo 27enne Angeliño, con la Roma ha raggiunto l’accordo già da un paio di giorni. Anche con il Lipsia, dove farà ritorno dopo l’esperienza al Galatasaray che ha deciso di non riscattarlo, c’è accordo sulla formula del prestito con diritto di riscatto. In uscita ci sono anche Sanches e Belotti. […]

(Corsera)