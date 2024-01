Pinto a caccia di esterni. Intanto De Rossi lavora con Oliveras

IL ROMANISTA - Il tempo a sua disposizione sta oramai per scadere, ma il suo lavoro non è ancora terminato. Anzi, il coinvolgimento di Tiago Pinto nei piani di rafforzamento della Roma non è mai venuto meno e sta entrando nel vivo in questi giorni. Con obiettivi e esigenze diverse, visto il cambio in panchina. [...] Ma non solo l’esterno basso a sinistra, perché da Firenze può infatti arrivare anche un altro rinforzo, ma per il reparto offensivo. I due club si stanno, infatti, confrontando sul possibile scambio che vedrebbe protagonisti Belotti e Ikone. [...]

Intanto a Trigoria De Rossi ha cominciato a lavorare con Oliveras. Il giovane terzino sinistro della Primavera piace a DDR che avrebbe voluto farlo giocare a Riad. Purtroppo lo spagnolo non potrà partire per problemi legati al visto ma l’esterno potrebbe presto vivere la gioia dell’esordio vista la considerazione del tecnico e l’emergenza nel reparto.