Pietralata, il progetto definitivo a primavera

Forse si è peccato di eccessivo ottimismo quando, presentando l'avvio del Dibattito Pubblico, si è azzardata la previsione che il progetto definitivo sarebbe stato consegnato nei primi giorni di gennaio. [...] Dalle polemiche sullo sponsor, al ripensamento di alcuni consiglieri, sino alla rivoluzione degli ultimi giorni. Fatto sta che per lo stadio della Roma sembrava di essere tornati indietro di anni, all'incubo dei ripensamenti grillini, o ai guai giudiziari di Parnasi. Niente di più lontano dal vero ovviamente.

Perché l'errore, se di errore vogliamo parlare, è stato solo quello di aver sottovalutato questa fase dell'iter, immaginando forse che il Comune si sarebbe limitato a bocciare sommariamente le proposte contenute nel dossier emerso dal Dibattito Pubblico. Cosa che non è avvenuta. [...] Un lavoro lungo che finalmente sembra essere arrivato agli sgoccioli, con l'Assessorato guidato da Maurizio Veloccia pronto a trasmettere gli atti alla Roma, a pochi giorni dal termine previsto per legge. [...] Il traguardo del progetto definitivo è presumibile possa essere fissato quindi per marzo, settimana più o settimana meno. [...]

(Il Romanista)