Piace Soyuncu, rebus Spinazzola. Caso Azmoun

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Oggi inizia la sessione di calciomercato invernale, con i giallorossi che sono alla ricerca di un centrale di difesa per tamponare la partenza di N'Dicka per la Coppa d'Africa e l'assenza di Smalling, ancora lontano dal rientro in campo. Tiago Pinto continua a sondare occasioni di mercato cercando di rimanere all'interno dei limiti imposti dal settlement agreement con la UEFA. Il budget per arrivare al rinforzo tanto richiesto da Mourinho - ma anche dai calciatori, come Cristante nel post partita con la Juventus - è ridotto all'osso: si tratta di poco meno di due milioni lordi da suddividere tra ingaggio e costo dell'eventuale acquisto o prestito.

Cifra che potrebbe aumentare in caso di cessioni, come quella di Vina in Brasile, con il Flamengo fortemente interessato, oppure la cessione di Spinazzola in Arabia Saudita. Dopo aver interrotto la trattativa per Bonucci i giallorossi devono portare nella Capitale un centrale difensivo e i nomi sul taccuino del gm sono molteplici. Oltre al profilo di Kehrer del West Ham, per il quale tuttavia si sta muovendo anche il Monaco, si monitora anche Soyuncu, che sta trovando poco spazio all'Atletico Madrid.

Nel frattempo la Roma ha ricevuto dalla Federcalcio iraniana l'approvazione per la presenza di Azmoun nella Coppa d'Asia. La nazionale ha infatti inserito il centravanti tra i pre-convocati alla competizione in attesa della decisione del club giallorosso. Mourinho dovrà quindi valutare nei prossimi giorni se lasciar partire il calciatore in prestito dal Bayer Leverkusen facendolo così unire al ritiro oppure trattenerlo per utilizzarlo negli impegni di questo mese.