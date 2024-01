Perde orecchio per un petardo, arrestato tifoso biancoceleste

L'ultrà biancoceleste, secondo la polizia non collegato direttamente a gruppi organizzati, è stato rintracciato nella sua abitazione, dove gli agenti della Digos e del commissariato Prati hanno trovato le conferme a quello che avevano già raccolto sulla base dei filmati registrati dalle telecamere a disposizione della sala Gos (Gruppo operativo sicurezza) dell'Olimpico in occasione del derby Lazio-Roma. Elementi che, vista la gravità delle ferite della vittima, colpita con un altro tifoso romanista, soltanto stordito dal botto nel settore Distinti Est, hanno portato all'arresto del 42enne, ora rinchiuso in carcere. [...]

Il questore Carmine Belfiore sta valutando nei suoi confronti il Daspo a vita, mentre analoghi provvedimenti saranno presi per i tre ultrà romanisti fermati e denunciati dalla polizia durante gli scontri in via Flaminia alla fine della partita. Federico Luciani ha riportato una prognosi di 60 giorni. Dovrà essere sottoposto ad altri accertamenti medici e nel frattempo rimane ricoverato al Policlinico Gemelli. [...] L'arrestato ha precedenti non solo per reati da stadio e sarebbe stato già daspato in passato, ma è conosciuto anche perché coinvolto in vicende di droga: le scarpe insanguinate che gli sono state sequestrate a casa erano state riprese proprio dalle telecamere di sicurezza dell'Olimpico. [...]

(corsera)