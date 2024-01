Per Lukaku il futuro è in Arabia

Se due indizi fanno una prova, allora possiamo quasi dirlo: Romelu Lukaku la prossima stagione giocherà in Arabia Saudita. Che il giocatore belga non sia uno che sia affezioni alla maglia -come tanti altri colleghi, del resto questo e gia universalmente noto: ma la dichiarazione fatta proprio in Arabia Saudita dopo l'amichevole di Riad contro l'Al Shabab ha fatto drizzare le orecchie alla dirigenza rornanista. (...) La Roma se dovesse entrare in Champions League potrebbe cercare di riscattarlo (costo: 42 milioni). Ma sicuramente queste dichiarazioni hanno messo in fibrillazione sia al Chelsea che alla Roma. (...)

(Metro)