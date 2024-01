Per il derby di Coppa la Roma si fa bella, la Lazio è più felice

Il campionato resta una lunga attesa tra un derby e l'altro. [...] Una squadra ora è in netta ripresa, l'altra ha iniziato a giocare, perché sprecare tempo, al futuro, è perdere l'occasione, le partite e anche le coppe. A Roma è un appuntamento con il destino. "A noi non interessa neanche il passaggio del turno in Coppa Italia, ma solo vincere il derby". L'onesto commento di Sarri dopo la vittoria con l'Udinese. [...] Con l'Atalanta i giallorossi hanno confermato la fase evolutiva già percepita e mostrata con Napoli e Juventus.

Il possesso palla con una squadra che ama giocare come quella di Gasperini sarebbe stato impensabile fino a qualche settimana fa, quando Mourinho preferiva lasciare l'iniziativa agli avversari sperando in Lukaku, tanto a lui ha affidato il destino e i tifosi le preghiere, e il cambiamento è quasi sorprendente. [...] Non ha abbandonato i nervi, le tensioni: aggiornato il repertorio anche con il gesto poco sportivo di Dybala che lancia il pallone addosso a Koopmeiners dopo aver segnato il rigore dell'1-1 definitivo solo perché l'olandese aveva provato a distrarlo prima del tiro. [...]

(La Repubblica)