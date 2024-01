Paulo, oggi la verità: esami e verdetto

Dybala in campo, la luce. Dybala fuori dal campo, una Roma inconsistente, non pervenuta fino ai minuti finali con il primo tiro in porta arrivato al minuto 87'. A confermarlo è stato Mourinho: "Intervallo difficile per noi. Perderlo ha significato tanto, perché non vuol dire solo perdere un giocatore importante, ma anche l'anima e la fiducia".

Il suo problema muscolare alla coscia sinistra ha privato la Roma della sua personalità e qualità. Nel primo tempo la squadra se l'è giocata alla pari, sipario quando è andato fuori.

Oggi Dybala sarà sottoposto agli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio: salterà probabilmente il Milan e Mourinho spera non si tratti di lesione. Sono sette le partite saltate in questa stagione, mentre altre le ha giocate senza la migliore condizione fisica.

(corsport)