Orsato non vede il fallo da rigore, il VAR lo salva

IL TEMPO - E' un calcio di rigore a decidere il derby che vale la semifinale di Coppa Italia. Paga la poca esperienza Dean Huijsen che, a inizio secondo tempo, viene anticipato in area di rigore giallorossa da Castellanos e anziché prendere la palla, prende la gamba dell'attaccante laziale. Orsato, chiamato a dirigere il match, non vede il fallo, ma viene richiamato al var: bastano pochi secondi per accordare il penalty che indirizza la partita. Al netto della svista, poi recuperata nel replay video, la direzione del fischietto di Schio non è stata sufficiente con una prima parte di gara piuttosto ordinaria ma nella quale ha sbagliato a lasciar correre fischiando a volte al contrario.

Nel finale poi perde il controllo della sfida, quando gli animi si scaldano fatica a gestire gli animi infuocati dei 22 in campo. Prima un doppio giallo a Mancini e Guendouzi - ma manca l'ammonizione a Zaccagni per un'entrata a forbice su Cristante - poi, nel finale di un derby ad altissima tensione, il rosso sventolato nei confronti di Pedro. Lo spagnolo ha perso le staffe durante un faccia a faccia con Mancini, con Paredes che lo ha agguantato all'altezza del collo. Corretta la scelta nel primo tempo di non ammonire Lukaku per una leggera sbracciata su Patric, così come il rosso destinato ad Azmoun che, ormai a tempo scaduto, ha concluso qualche scaramuccia con Rovella dando una manata allo stesso centrocampista biancoceleste. Giallo anche per Luca Pellegrini che salterà la prossima partita.