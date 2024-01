Orgoglio De Rossi: "Non faccio la bandiera, voglio la Champions"

Una conferenza stampa asciutta. Senza eccessi emotivi o nostalgia di José Mourinho. Daniele De Rossi è l'allenatore della Roma e per questo da oggi contro il Verona vorrà essere giudicato: "Non sono venuto qui per fare la bandiera, i giri di campo con la mascotte. Me la giocherò fino alla morte per conquistarmi la conferma in modo pulito". [...] Nessun riferimento al passato. Nonostante sappia che il fantasma di Mourinho almeno inizialmente ci sarà. "Gli ho mandato un messaggio non di circostanza. Ma con tutto il rispetto, devo concentrarmi su quello che posso migliorare". [...]

Nonostante adesso in sella ci sia un allenatore con soli quattro mesi di esperienza alle spalle: "La fortuna è che sono tifoso della Roma e quindi non devo rivedere i filmati perché le partite le ho viste tutte. È la squadra che conosco di più al mondo". [...] Di modulo non se ne parla. Nonostante la grande curiosità sulla difesa: "La mia folgorazione per questo mestiere nasce con la difesa a 4. Però questa squadra è stata costruita a 3, da anni gioca cos' e quindi fino all'ultimo mi tengo la possibilità di decidere". [...]

(la Repubblica)