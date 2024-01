Ora assalto al botteghino. Venduti 23.000 biglietti

Previsione confermata. Lo scorso 22 dicembre la Lazio aveva messo in vendita i biglietti per i quarti di finale di Coppa Italia considerando già il derby. Una tattica valsa diverse critiche. Il marketing aveva scelto un lancio anticipato per non partire con le vendite a meno di una settimana dalla sfida.

Qualora fosse capitata a sorpresa la Cremonese, a ogni biglietto acquistato sarebbe corrisposta una gift card da utilizzare nei negozi ufficiali del club. Al momento il dato degli spettatori è fermo a quota 23mila (6mila biglietti venduti nel settore Sud ieri pomeriggio). [...]

(Il Messaggero)