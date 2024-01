Olimpico, chiusi 4 settori. Tre giornate a Mancini, due Azmoun e una a Mou

[...] La tre giorni dedicata ai quarti di Coppa Italia, e in particolare i due match giocati mercoledì (il derby di Roma e Milan-Atalanta), hanno dato parecchio lavoro ad Alessandro Zampone, giudice sportivo per coppa nazionale: squalifiche per i tecnici Mourinho e Gasperini, per il capitano giallorosso Mancini più la chiusura a causa dei cori razzisti (non degli scontri avvenuti fuori dallo stadio) di quattro settori dell'Olimpico in occasione di Lazio-Napoli del 28 gennaio. [...] La chiusura di una buona parte dell'Olimpico è stata motivata per "la gravità, la dimensione e la percezione reale del fenomeno, nonché per la ripetitività del medesimo".

La Lazio è stata anche multata (50.000 euro) per i lanci di oggetti e fumogeni, alcuni dei quali hanno colpito Dybala e Bove; 15.000 euro di sanzione invece per la Roma. [...] Tre giornate di stop, che saranno scontate in Coppa Italia della prossima stagione (ed eventualmente in quelle successive), per Mancini, reo "subito dopo il fischio finale di essersi avvicinato all'arbitro e di aver intimato ai compagni di non stringerli la mano". [...] Due turni all'altro giallorosso Azmoun per aver colpito a gioco fermo con una manata al volto un avversario. Per una giornata è stato invece fermato Mourinho, colpevole di "aver rivolto ad un assistente una critica irrispettosa". [...]

(gasport)