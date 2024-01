Oggi amichevole contro l’Al Shabab. Dybala e Mancini restano a Trigoria

L’amichevole a Riad (ore 17,45, ancora da definire la tv) contro l’Al-Shabab è quella partita che tutti avrebbero evitato. Tranne Dan Friedkin che ha deciso di accettare questo test infrasettimanale. Nel contratto da 25 milioni di euro stipulato con Riyadh Season lo scorso ottobre, era prevista un'amichevole e sono state inserite delle penali riguardanti la presenza di Mourinho e dei calciatori più riconoscibili del club a livello internazionale, come Dybala. Insomma, la Roma non poteva imbarcarsi per l'Arabia Saudita con le seconde linee. Penale che Friedkin ha deciso di pagare pur di non rischiare ulteriori infortuni. (...) Oggi la partita, il rientro nella capitale è previsto al termine della gara, il volo atterrerà a Fiumicino alle 4 di mattina di domani. (...) La squadra dormirà a Trigoria e nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti. De Rossi dovrebbe recuperare Dybala e Mancini per la Salernitana, ma perderà Paredes squalificato.

(Il Messaggero)