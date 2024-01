Bella partita, ricca, però con quel retrogusto di occasione mancata. Per la Roma soprattutto, che viene sorpassata dalla Lazio, rimane dietro al gruppone che punta alla Champions (è ottava) e adesso avrà una settimana piena di ostacoli, tra il derby di Coppa e il Milan a San Siro domenica. [...] Comunque al via ci pensa Koopmeiners a meritarsi il ruolo di pennellone implacabile, quando va in cielo a prendere il cross di Miranchuk per sovrastare Karsdorp e infilare la rete del vantaggio. [...] L'Atalanta nei primi 20' vede la Roma in difficoltà e preme ancora: quattro corner, un'altra chance colossale per De Ketelaere. Però sbaglia tanto anche nel palleggio o nelle uscite e permette alla Roma di ribaltare il campo.

Dybala quando ha la palla è in pace con se stesso, quasi si dimentica dov'è, chi lo guarda, quanto è importante il momento. Ci gioca e basta. E la sistema dove vuole. E poi corre via, se non viene buttato a terra. E' lui l'uomo in più, a lungo: non perché segna il rigore dell'1-1, ma per qualità e inventiva, mentre Lukaku tiene alle spalle Djimsiti e compagnia, ma quando deve concludere si fa fermare da Carnesecchi. Il portiere è un mago anche su Bove e sul fuoco amico di Ederson e Holm; vero che l'uscita che porta al rigore non è felice, ma è la tacchettata insensata di Ruggeri su Karsdorp a mandare l'arbitro al Var, per poi indicare il dischetto. [...] La Roma chiude l'andata con 8 punti in meno dell'anno scorso, l'Atalanta con 5 in meno. Per la Champions dovranno dare di più.

(gasport)