Obiettivo centrale ma con un tetto UEFA da 1.5 milioni

"Abbiamo un accordo con l'UEFA da rispettare per evitare di dover escludere un altro giocatore dalla lista UEFA. Inoltre abbiamo una lista della Serie A che è al completo". Così Pinto ha elencato quali sono le problematiche per inserire in squadra un nuovo difensore centrale. Per risolvere tali intoppi il primo obiettivo è vendere un elemento della rosa per liberare un posto e tra i primi candidati ci sono Sanches e Spinazzola (offerte da Arabia Saudita e Galatasaray). In scadenza di contratto, Leonardo ai suoi agenti ha già dato da qualche mese proprietà ai sauditi: ora da capire se c'è il consenso assoluto anche con l'addio anticipato. In caso di addio del centrocampista portoghese o dell'esterno italiano, la Roma riuscirebbe a inserire un nuovo giocatore nella lista della Serie A.

Per quanto riguarda quella UEFA, il club ha un margine positivo di 1.5 milioni tra ingaggio e costo dell'operazione per prendere un calciatore. Non arriveranno Theate, Kehrer e Kiwior, motivo per cui nella lista di Pinto ci sono Godfrey dell'Evrton, Rob Holding del Crystal Palace e altri elementi della Premier League.

(corsport)