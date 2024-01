Obiettivo Angeliño ma servono soldi. Kumbulla in vendita

Sarà un'ultima settimana frenetica per il mercato della Roma. De Rossi ha chiesto rinforzi e Tiago Pinto lavora per assecondarlo. Una cessione (meglio un paio) e due acquisti. Gli obiettivi sono chiari. La prima operazione in or-dine di tempo potrebbe essere quella per Angeliño, esterno mancino di proprietà del Lipsia. I giallorossi sono ad un passo dalla chiusura in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. (...) C'è un però che blocca il suo arrivo nella Capitale. Perché prima di tutto serve vendere almeno un calciatore per liberare spazio salariale. Ma la lista si fa sempre più ristretta. Llorente almeno fino a giugno non andrà da nessuna parte, nonostante le avances del Psg. La Roma, non è disposta a dare l'ok all'interruzione del prestito. Spinazzola sembra aver ritrovato nuovi stimoli con De Rossi. Così come Renato Sanches che scalpita per mettersi a disposizione del nuovo mister, nonostante si continuino a monitorare eventuali offerte per lui. Per questo il primo nome nella lista dei partenti è diventato quello di Kumbulla, oltre a Belotti (ma la trattativa con la Fiorentina è ad un punto morto). Tiago Pinto nelle prossime ore andrà a Milano per provare a vendere il difensore albanese. La Cremonese ed altri due club hanno mostrato interesse, ma vogliono assicurazioni sul suo stato fisico dopo l'operazione al ginocchio. (...)

(La Repubblica)