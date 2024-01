Nessuna lesione per Dybala, possibile la panchina

Nessuna lesione al flessore della coscia sinistra. E' questo l'esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Paulo Dybala dopo il fastidio accusato nel derby. Nonostante gli esami abbiano fatto tirare un sospiro di sollievo a José Mourinho, che oggi alle 11 parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partenza per Milano, una sua presenza contro il Milan (domani sera, ore 20.45) è improbabile. [...]

Al fianco di Lukaku, senza Azmoun, in Coppa d'Asia, il ballottaggio è tra Belotti, El Shaarawy e Pellegrini. [...] In difesa da valutare le condizioni di Mancini, uscito stremato dalla gara contro la Lazio: potrebbe rientrare Diego Llorente, con la conferma di Kristensen e Huijsen. "Meglio una morte dignitosa che una vita umiliante. Non siete degni di questa maglia luridi mercenari", è lo striscione comparso fuori da Trigoria, firmato Gruppo Quadraro.

(corsera)