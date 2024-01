Nervi, 4 espulsi e la bottiglietta su Bove. Orsato a Mancini: "Io con te non parlo"

Tre espulsi (quattro considerando Nuno Santos in panchina), bottiglie di birra che volano in campo e una di queste colpisce Bove, più schiaffi e spinte al fischio finale. E poi fumogeni che rimbalzano tra Tribuna Tevere e Distinti Sud. Benvenuti al derby dell'Ok Corral: poco gioco, emozioni ancora meno, nervosismo alle stelle per uno spettacolo che ancora una volta ha lasciato molto a desiderare.

Quarta vittoria su sei stracittadine per Sarri contro Mourinho, al quale non resta che appellarsi ad un rigore che "20 anni fa senza il VAR non sarebbe stato fischiato". Fiacco, come al Roma vista in campo. La Lazio vola in semifinale, i giallorossi sempre più giù nell'anonimato con José che inizia a perdere anche l'aura magica dell'invincibilità.

Plauso a Bove, che dimostra ancora una volta un self control invidiabile dopo essere stato colpito da una bottiglia: "Non mi sembrava il caso di fare scenate o problemi". Meno serenità la palesa l'arbitro Orsato che ha scatenato la reazione di Mancini con un "Io con te non parlo".

(Il Messaggero)