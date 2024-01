Nell'ultimo scambio parte anche Cherubini

Mourinho ha il suo rinforzo in difesa. Nella giornata di ieri è atterrato a Roma Huijsen, difensore classe 2005 di proprietà della Juventus. Arriva in prestito oneroso per 650mila euro e se dovesse giocare almeno 10 partite i giallorossi avrebbero uno scontro di 250mila euro. In bianconero andrà Cherubini, intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno: il capitano della Primavera della Roma si trasferirà a titolo definitivo e i capitolini manterranno il 50% sulla rivendita.

(La Repubblica)