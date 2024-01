Mourinho, ultimo appello a Milano dopo la delusione del derby

A Trigoria è arrivato il momento della verità. E delle valutazioni, anche in corsa. La sconfitta nel derby ha lasciato strascichi. Dan e Ryan Friedkin sono furibondi dopo l’ennesima figuraccia. Il tempo delle scuse è finito. Soprattutto per Mourinho, il primo responsabile della debacle di mercoledì sera. Se un mese fa, dopo la sconfitta di Bologna, l’ultimo appiglio dello Special One fu dichiarare amore alla Roma (“voglio rimanere”), le sue parole post derby sanno di resa. Nessuna spiegazione tecnica e nessun mea culpa. Solo arbitri, rigori e infortuni. Un refrain che ai Friedkin non basta più. (...) Adesso Mourinho è sotto osservazione e un’eventuale figuraccia anche a San Siro farebbe davvero tremare la sua panchina. Il rischio esonero c’è. Un’eventualità impossibile anche solo da ipotizzare pochi mesi fa. Ma Dan Friedkin e il figlio Ryan (ieri a Trigoria) senza ulteriori risposte dal campo faranno le loro valutazioni. Anche drastiche, come già fatto con Fonseca e undici dirigenti. Secondo la proprietà la squadra e la sua guida tecnica non stanno rispettando le aspettative di inizio stagione. Gli “ingenti investimenti fatti” non stanno dando i risultati sperati. E a parlare sono i numeri. Il derby era il bivio per dare un senso alla primavera romanista (regalandosi una semifinale ad aprile e l’idea di un trofeo). Ora resta solo il playoff di Europa League. (...)

(La Repubblica)