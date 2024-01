Mourinho non molla, arriva Dan

[...] I Friedkin stanno riflettendo sul momento drammatico, sui risultati inquietanti, ma non pensano di cambiare guida tecnica. Anche perché un eventuale sostituto cozzerebbe con un'ulteriore catena di difficoltà: chi potrebbe accettare il posto di Mourinho con un ruolo provvisorio? [...] Proprio per disciplinare la crisi ieri il presidente Dan ha raggiunto a Roma il figlio Ryan: saranno ore di confronti molto importanti. [...] Ma a Trigoria sperano che il prossimo trittico di partite, dopo sei scontri d'alta classifica consecutivi e il doloroso derby di Coppa Italia, aiuti la Roma a rialzarsi.

Battere Verona, Salernitana e Cagliari, con due eventi su tre all'Olimpico, spegnerebbe le fiamme di una foresta piena di incertezze progettuali. [...] Il guaio è che i Friedkin non comunicano (e a San Siro non c'erano), la Ceo Souloukou non è ancora stata investita di un ruolo effettivo nell'area sportiva (e a San Siro non c'era), Tiago Pinto ha già annunciato le dimissioni e Mourinho, squalificato, aveva annunciato alla vigilia che non avrebbe parlato. [...] Ma adesso la testa di Mou è già proiettata a sabato, quando ritroverà Dybala e perderà Cristante e Mancini per squalifica. Da oggi, alla ripresa degli allenamenti, preparerà una formula che possa servire a superare l'ostacolo Verona. [...]

(corsport)