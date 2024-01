Mourinho, dalla Spagna: 6 opzioni per il futuro. C'è anche il Napoli

L'eco dell'esonero di Mourinho ha risuonato in tutto il mondo e in Spagna si sono lanciati anche in previsioni per il futuro dell'allenatore portoghese. Sono sei, secondo il quotidiano catalano, le opzioni sul tavolo dell'ormai ex tecnico della Roma: a cominciare dall'Arabia Saudita, anche se l'Al Hittad che lo aveva già cercato di recente ha scelto Gallardo. Poi il Newcastle, dove il futuro di Howe è ancora nebuloso.

Quindi l'ipotesi di un ritorno al Porto o le opzioni di diventare selezionatore, per il suo Portogallo ma attenzione anche alla suggestione Brasile. E infine c'è anche una strada che potrebbe riportarlo in Italia: il Napoli.

(sport.es)

