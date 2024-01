Mourinho ci scherza su: “Non sono Harry Potter, impossibile fare magie”

Magari per fare risultato oggi gli servirà davvero la bacchetta magica, considerando anche i 9 assenti con cui si presenterà a San Siro, di fatto quasi una squadra intera. Ieri José Mourinho ci ha scherzato anche su, «qualcuno pensa che sia José Harry Mourinho Potter, l’allenatore della Roma che alza le aspettative», parlando della differenza di organico che esiste tra i giallorossi e le squadre che lottano per la Champions League. […] Soluzioni? Vincere. E risalire in classifica. Solo i risultati possono curare le ferite. «Da 23 anni conosco solo un modo per ripartire, pensare subito alla prossima partita. Nonostante tutte le nostre difficoltà che sanno tutti, anche il Milan…». Già, il Milan, una delle squadre che quest’anno l’ha annichilito, nella sfida di andata. «È una squadra che gioca per lo scudetto, anche se la distanza con Inter e Juve non sembra colmabile – continua Mou –, ma è un gruppo costruito per quello». E allora Mou si aspetta un cambio di rotta da parte di più di qualcuno. «Contro la Lazio abbiamo giocato bene di squadra, ma sono rimasto deluso a livello individuale. Ne abbiamo parlato tra di noi, anche in modo duro e diretto. C’è gente che deve dare di più, anche se poi non mi posso permettere di dire a qualcuno “da oggi non giochi più, gioca quell’altro”, perché altrimenti chiuderemmo la stagione in 15 o in 16…». Il che vuol dire che i giocatori sotto esame sono parecchi. Tra questi sicuramente Karsdorp e Spinazzola, con Mou che per stasera – a destra – sta pensando a una “gabbia” per Leao, con Kristensen pronto allo scontro fisico e Celik al raddoppio costante. […]

(Gasport)