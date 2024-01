Mourinho: "Alla fine decide un rigore ridicolo. Con Orsato vince chi fa il primo gol"

Una volta era la coppa in cui si rifugiava la Roma, adesso sta diventando una coppa piena d'amarezza. "Perdere è sempre doloroso, i derby di più - le parole di Mourinho - Ma perdiamo per un rigore del calcio moderno, in cui i giocatori fanno gli show e sono educati a tuffarsi come mai avrebbero fatto quelli di 20 anni fa". Al tecnico non è andato proprio giù il fallo di Huijsen su Castellanos in area di rigore, che ha portato al rigore successivamente trasformato da Zaccagni. "Huijsen è un bambino top, ma deve fare i conti con chi ha più esperienza di lui. Orsato? Arbitro intelligentissimo, ma con lui chi segna per primo vince, perché poi non si gioca più e fischia ovunque", il commento di Mourinho.

Una serata da dimenticare, anche pensando all'infortunato Dybala. Senza di lui è un'altra Roma e probabilmente, in attesa degli esami strumentali, lo sarà anche a Milano.

(gasport)