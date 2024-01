Mourinho al bivio fra i fantasmi di Coppa

La classifica in campionato non si discute, tanto più per un «risultatista» come Mou: la Roma è scivolata al settimo posto dopo la sconfitta contro la Juve. Eppure, anche se nella Capitale esiste una minoranza non silenziosa contro lo Special One, è un fatto che con Mou lo stadio si riempirà anche stasera per l'ottavo di Coppa Italia contro la Cremonese. Chi ha acquistato l'abbonamento Coppe — i tre incontri casalinghi di Europa League, più l'ottavo di Coppa Italia — o il pacchetto che prevede le due gare consecutive contro Cremonese e Atalanta, stasera entrerà gratis. L'Olimpico, così, se non sold out, sarà comunque pieno. In Coppa Italia, in passato, negli ottavi si contavano i presenti sugli spalti. Mourinho ha creato un solido feeling tra squadra e i tifosi, tanto da aver chiesto ai suoi calciatori il massimo impegno proprio per rispetto di chi - anche sotto le feste — preferirà lo stadio al divano o a un altro spettacolo. Conterà anche questo nella decisione dei Friedkin sul rinnovo?

(Corsera)