Mou: "Rigore da Var, doloroso uscire così"

"E' sempre doloroso essere eliminati, poi nel derby ancora di più". E' amareggiato Mourinho: sulla panchina della Roma ha perso il quarto derby su 6 e deve abbandonare ai quarti la Coppa Italia. "Non voglio dire che non fosse rigore, ma fuori area non sarebbe stato fischiato nemmeno fallo - il commento dello Special One -. Un giocatore di 20 anni fa non si sarebbe mai buttato in area per un contatto del genere".

Secondo Mourinho la partita è cambiata con la sostituzione di Dybala per infortunio: "Senza di lui avevamo perso l'anima e la fiducia, c'è meno qualità e connessione di gioco. Ha accusato il solito problema al flessore. Neanche Pellegrini è al top".

Protagonista in negativo del derby è Huijsen, che ha atterrato Castellanos in area di rigore: "E' un bambino top, ma è un rigore di un ragazzino che ha 55 minuti di Serie A. Il vero errore c'è stato nell'azione precedente".

