Mou, nuovo scontro con l'arbitro Aureliano: la Roma ordina il silenzio

Una Roma bella e furiosa non va oltre l'1-1 contro l'Atalanta, e si ritrova ottava in classifica al termine del girone d'andata. I punti che separano i giallorossi dal quarto posto sono solamente 4, ma il bilancio a questo punto della stagione è deludente. Roma bella perché quella di ieri sera è stata una delle migliori prestazioni dell'anno, e furiosa perché in casa giallorossa è netta la sensazione che le decisioni dell'arbitro Aureliano abbiano pesantemente condizionato il risultato. Per evitare di peggiorare i rapporti con il mondo arbitrale e di alimentare ulteriori polemiche, come era successo dopo la gara con la Fiorentina, la società ha deciso il silenzio stampa. [...]

Lo Special One nel finale di gara ha ricevuto l'ennesima espulsione da quando siede sulla panchina romanista, la ventottesima in carriera. [...] Mourinho salterà la partita di domenica sera al Meazza contro il Milan ma sarà regolarmente in panchina mercoledì pomeriggio (ore 18) nel derby di Coppa Italia con la Lazio. Una partita che, alla luce della classifica di entrambe le squadre, assume un significato ancora più importante. Il tecnico dovrà fronteggiare un'emergenza ancora maggiore rispetto a ieri sera. Nel finale del primo tempo si è infatti fermato anche lo spagnolo Llorente per un fastidio all'adduttore della gamba destra. Esordio positivo per il giovane Dean Huijsen, appena arrivato in prestito dalla Juventus, ma entro la fine del mercato Tiago Pinto proverà a portare qualche altro rinforzo al tecnico portoghese. [...]

(corsera)