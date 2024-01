Mou, la voglia di restare c’è “ma non ho risposte dal club”

Nessuna voglia di parlare di futuro. Ancora meno di commentare l’addio anticipato di Tiago Pinto. [...] «Non faccio considerazioni sul lavoro del direttore. Sono molto rispettoso delle gerarchie. Io sono qui, lui è sopra di me e ancora più su c’è la proprietà. Non sono nessuno per commentare un lavoro di un superiore. Al massimo è lui che deve valutare me. Posso solo dire che mi auguro il meglio per lui. E lui lo sa, perché siamo amici. È stata una sua decisione che si deve rispettare. Internamente ovviamente ho dato un’opinione, perché siamo una famiglia ma non lo farò pubblicamente». Punto e a capo, in attesa che dai colloqui di Charles Gould di questi giorni esca il nome del nuovo responsabile dell’area sportiva giallorossa. Sempre in attesa della chiamata dal presidente per la questione rinnovo di contratto. Mourinho il suo desiderio lo ha espresso chiaramente alcune settimane fa («voglio rimanere») e aspetta una risposta dai Friedkin: «Mi sono fatto delle domande, ma non ho risposte chiare al 100%» [...] In attesa che le nubi sul futuro della Roma del prossimo anno si diradino, il mercato ha portato a Trigoria il nuovo acquisto Dean Huijsen: «È un ragazzo di 18 anni che ha dieci minuti di Serie A ma è uno dei prospetti migliori del calcio europeo. Sarà un grandissimo calciatore, ma non è nostro. Se deve giocare domani, gioca. Ma ha un solo allenamento con noi». Perché l’emergenza in difesa è totale, con l’assenza definita «interminabile» di Smalling: «Mi ha rovinato la stagione, così come Sanches che non è mai disponibile. In più la Coppa d’Africa ci ha complicato la vita. Così è difficile. Mancini? È disponibile, ma non posso dire che è recuperato». [...]

(La Repubblica)