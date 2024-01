Mou, la vittoria manca da 661 giorni. Dybala e Lukaku per sognare la coppa

[...] Lazio-Roma di questa sera è più di un semplice quarto di finale di Coppa Italia. Almeno per i ragazzi di José Mourinho che proveranno a sfatare un tabù che dura da quasi due anni (ultima e unica vittoria con lo Special One è del marzo 2022). [...] Vincere, o meglio passare il turno, per respirare e regalarsi una semifinale ad aprile inoltrato. L'obiettivo è ben impresso nella mente di Mourinho e dei suoi calciatori. Ben consapevoli che la gara di oggi pomeriggio è a tutti gli effetti il bivio della stagione. [...]

L'ultima tegola arriva da Pellegrini che è in forte dubbio per il persistere di un dolore alla schiena. Andrà in panchina, pronto a subentrare in caso di bisogno. Le buone notizie però arrivano da Llorente, uscito anzitempo dalla sfida contro l'Atalanta. Lo spagnolo ieri si è regolarmente allenato in gruppo dopo gli esami svolti in mattinata che hanno escluso lesioni all'adduttore. [...] Nessun dubbio invece sulla coppia d'attacco formata da Dybala e Lukaku. [...]

(La Repubblica)