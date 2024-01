Mou, la magia è finita: i problemi sono troppi e mancano le soluzioni

[...] L'uomo dei risultati, cioè il risultatista per definizione, ovvero Mourinho, deve fare i conti con i numeri. Che non quadrano e per questo è salito sul banco degli imputati: due vittorie negli ultimi 30 giorni sono una miseria. [...] Di responsabilità, Mou, ne ha: è l'allenatore. Non saranno tutte sue, ma la squadra, che non ha mai brillato per estetica, oggi ha perso anche la sua caratteristica prettamente mourinhana, ovvero la capacità di lottare fino alla fine. [...]

Cosa sta sbagliando l'allenatore, allora? Non riesce a trovare opzioni alternative al suo dogmatico 3-5-2, che dà segni di sfinimento. I difensori non ci sono (e spesso i tre centrali sono chiamati a fare gli adattati), i terzini, che in quel sistema di gioco, devono asfaltare il terreno o mangiare l'erba, invece sono tutti fuori giri, da sempre, da Spinazzola a Celik, nessuno escluso. [...] Ok, Dybala non c'è stato, ma esisterà un modo diverso di interpretare una partita senza il suo uomo migliore? [...] Passiamo a Lukaku, quindi. Straordinario centravanti, che ultimamente è finito in un buco nero. Da bomber implacabile è diventato un pivot, che si limita a smistare palla, quando gli arriva, dal limite dell'area. [...]

(Il Messaggero)