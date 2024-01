Mou è rosso di rabbia. Un'altra espulsione, la Roma lo perderà a San Siro col Milan

Se un anno fa a Lecce Aureliano gli aveva fatto i complimenti nell'intervallo, ieri probabilmente a fine partita non si sono neanche incrociati. Anche perché José Mourinho, dopo quel rosso sventolatogli in faccia ("Ma chi? Io?", il suo commento incredulo mentre non voleva abbandonare il campo di gioco), è andato via infuriato, lasciando immediatamente lo stadio Olimpico senza rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale. [...] Mourinho era già impazzito alla fine del primo tempo, quando dopo i due falli di Kolasinac su Dybala (sul secondo l'argentino era diretto in porta) aveva preso il cartellino giallo per proteste, rivolgendosi così ad Aureliano. "Se non vuoi ammonire lui, allora ammonisci me...". [...]

Aureliano è sembrato quasi chiedergli scusa quando gli ha mostrato il rosso, come dire "Non posso far altro che così". Ma Mourinho per un po' non se ne è andato via, prendendo tempo e facendo finta di non aver capito che quel cartellino fosse proprio per lui. [...] E allora Mou salterà la sfida di domenica prossima a Milano, contro i rossoneri, partita cruciale per le sorti della Roma in vista della Champions. Prima, però, ci sarà il derby di mercoledì prossimo, dove il portoghese si affiderà ancora una volta a Paulo Dybala per provare a vincerlo. Da novembre ad oggi nessuno in Serie A ha preso parte a più gol rispetto alla Joya (3 gol e sei assist, a quota 9 c'è anche il genoano Gudmundsson), che ieri ha disegnato calcio a lungo, essendo di fatto la vera anima della Roma. [...]

(gasport)