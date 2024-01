Mou: “Continuo a chiedermi perché non rinnovo”

«Mi sono fatto delle domande sul perché i Friedkin non mi abbiano proposto il rinnovo del contratto, ma non ho una risposta chiara». Il futuro di José Mourinho non è ancora definito, così per il tecnico portoghese è meglio concentrarsi sul presente e sul match contro l’Atalanta, questa sera (20.45, diretta tv su Dazn, arbitro Aureliano) all’Olimpico. Una partita contro un’avversaria per un posto in Champions che i giallorossi affronteranno ancora una volta in grande emergenza. [...] In settimana è arrivato l’annuncio dell’addio di Tiago Pinto. «Fare considerazioni su un direttore non è per me, sono rispettoso delle gerarchie. Mi auguro il meglio per lui, e lui lo sa perché siamo amici, è stata una decisione sua che deve essere rispettata. Io tiferò sempre perché tutto gli vada bene».

(Corsera)