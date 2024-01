Mou avvisa Gasp: “Noi siamo tosti”

A separarli, oltre il punto in classifica a favore dell’Atalanta, ci sono 5 anni di differenza. Curiosità vuole che Mourinho e Gasperini siano infatti nati lo stesso giorno: il 26 gennaio. Del 1958 il tecnico piemontese, del 63′ lo Special. Per poco meno di una settimana non si può chiamare in causa Venditti ma esser nati sotto il segno dell’Acquario anziché dei Pesci regala a entrambi un’anima libera. Liberi di dire ciò che vogliono, pensano, senza timore delle conseguenze. Sorprende quindi che ieri José, chiamato in causa sull’addio di Pinto, abbia dribblato abilmente la questione: “Non faccio considerazioni su un direttore. Sono rispettoso delle gerarchie, io non sono nessuno”. [...] L'Atalanta è il primo ostacolo di una settimana fondamentale sia per la rincorsa alla Champions che per il derby di coppa Italia: “Noi però siamo questi, siamo tosti, non siamo facili per nessun avversario”. Toccherà usciré indenni da questo trittico senza Smalling (“Mi ha rovinato la stagione”), senza Sanches, Aouar, Ndicka, Abraham e Kumbulla (ieri indurimento degli adduttori) più Mancini e Paredes che giocheranno benché alle prese rispettivamente con la pubalgia e un piede gonfio.

(Il Messaggero)