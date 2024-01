Mou al Napoli? Inglesi certi: vuole vedere De Laurentiis

La bomba arriva direttamente dall'Inghilterra e più precisamente dalle pagine del Times: José Mourinho avrebbe individuato nel Napoli una potenziale prossima tappa della sua carriera e per questo avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di organizzare, tra questa e la prossima settimana, un incontro col numero uno del club azzurro, Aurelio De Laurentiis. [...] Mourinho al Napoli appare più come una grande suggestione mediatica piuttosto che un reale progetto sportivo futuro, per diversi motivi.

Intanto, il fattore economico: se il Napoli non dovesse centrare il quarto posto, potrebbe valutare di ridimensionare il suo progetto e Mou non è certo tecnico da prendere quando c'è un ridimensionamento in atto. [...] E mettiamoci pure l'aspetto tecnico: De Laurentiis è sempre stato orgoglioso della bellezza del suo Napoli, del gioco armonioso e vincente. [...] Mou è un pratico, non un esteta. Però, come pochi, sa entrare nel cuore e nella testa di città e giocatori. [...] Lui, intanto, ha rifiutato l'Al Shabab e l'Arabia, perché vuole ancora una grande avventura, magari proprio in Italia. Incontrerà De Laurentiis? Non ci sono conferme ma tutto è possibile. [...]

(gasport)